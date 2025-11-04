NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝61.05（+0.07+0.11%） ニューヨーク原油の当限は小幅続伸。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国がオンライン会合を開催し、１２月の生産枠の引き上げ幅を日量１３万７０００バレルに維持したことが相場を支えた。１０月以降の生産枠の引き上げ幅が限られていることが好感された格好。主要産油国が来年１－３月期の増産を見送ると発表したことも支援