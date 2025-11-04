※経済指標 ＊米製造業PMI（10月確報）23:45 結果52.5 予想52.2前回52.2 ＊ISM製造業景気指数（10月）0:00 結果48.7 予想49.5前回49.1 ※発言・ニュース ＊ミランＦＲＢ理事 ・経済が予測通りなら、再度０．５０％ポイントの大幅利下げを主張。 ・ＦＲＢの金融政策は引き締め過ぎている。 ・引き締め政策を継続すればするほど景気後退リスクが高まる。 ・民間信用の動向は引き締め環境が隠