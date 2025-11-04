天皇賞・秋でＧ１初制覇を果たしたマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴）は一夜明けた３日、美浦トレセンの馬房で元気な姿を見せた。「あからさまな疲れは感じていないですよ。いつもと変わらないですね」と花本助手。フォーエバーヤングでＢＣクラシックを制した坂井からも祝福のメールが届いたという。「この子に関しては皆さんに感謝です。獣医師さんも自分の話を聞いてくれたりして、本当に気を使っていただいてます