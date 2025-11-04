【カイロ共同】複数の国連機関や人道支援団体などの連合体「IPC」は3日、内戦中のアフリカ・スーダン西部ダルフール地方の主要都市ファシェルと南部の都市カドグリで飢饉発生を確認したと発表した。いずれも国軍と対立する準軍事組織、即応支援部隊（RSF）が包囲したことで物資搬入が滞り食料不足が深刻化した。IPCは飢饉が他の地域にも広がる恐れがあると指摘した。RSFは10月26日にファシェル掌握を表明。ファシェルには包囲