近頃、著名な企業が立て続けにサイバー攻撃を受け、システム障害で注文や出荷がストップする事態が起きている（写真：Graphs / PIXTA）【写真】「侵入経路を完全にふさぐのは難しいため、入られた後の被害を最小化することが重要」と語る根岸征史氏サイバーセキュリティの脅威が増大し、完全に侵入を防ぐことは難しくなっている。攻撃側は防御側の最も弱いところを狙えばいいのに対し、防御側は全方位を守らなければならないという