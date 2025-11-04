◇東日本実業団駅伝(3日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース 7区間:74.6キロ)来年1月1日のニューイヤー駅伝の出場権をかけた東日本実業団駅伝が行われ、ロジスティードが初優勝を飾りました。3区の四釜峻佑選手が区間賞の走りで8位から一気に首位を奪取。最終7区はこの春に國學院大學を卒業した平林清澄選手がリードをしっかり守り抜き、初の栄冠となりました。平林選手は最後のトラックに入ると、帽子を取