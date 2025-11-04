米国競馬の最高峰ブリーダーズＣクラシックで日本調教馬初制覇を決め、ダート世界一に輝いたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）が来年も現役を続行することが分かった。歴史的勝利から一夜明けた３日、矢作師が取材に応じた様子をデイリーレーシングフォームやブラッドホースなどの現地メディア電子版が報じた。報道によると矢作師は「少し休ませて、そのままサウジカップに臨みます」と、連覇が懸かるサウジＣ（来年２