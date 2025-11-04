「みやこＳ・Ｇ２」（９日、京都）復活を果たした実力馬が重賞連勝を狙う。ペリエールはエルムＳを制して、２３年６月のユニコーンＳ以来となるタイトルを奪取。黒岩師は「５歳になり、体調が安定してきたのが大きい。一戦ごとのダメージが少なくなっている」と体質強化を復調の要因に挙げる。前走後は早い段階からここを目標にしてきた。実績を残す東京ダート千六の舞台、武蔵野Ｓも候補だったが「チャレンジするという意味