◇関西地区大学野球選手権第1代表決定戦佛教大3-0京都産業大（2025年11月3日GOSANDO南港野球場）明治神宮野球大会（11月14日開幕）の出場権を懸けた関西地区大学野球選手権が行われ、スーパーシードの佛教大が第1代表決定戦を制した。佛教大は3―0の7回から今秋のドラフト会議で広島から5位指名を受けた赤木晴哉（4年）が登板。2イニングで3四球を与えたが、無安打無失点で切り抜けた。「あんまり修正しきれなかった部