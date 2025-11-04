◇バスケットボール全国高校選手権（ウインターカップ）福岡県大会（2025年11月3日アクシオン福岡）上位4校による男子決勝リーグの最終戦が行われ、福岡第一が福岡大大濠に80―70で勝利し、3戦全勝として3年ぶりの優勝を果たした。宮本聡主将（3年）を中心に効果的に点を重ねた。福岡県の出場枠は2で、福岡第一は2勝1敗となった福岡大大濠ともに12月23日開幕のウインターカップに出場する。頂上決戦を制すとチームカラーの