筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第18回は「好きなドラマ」【熊谷太雅「フランケンシュタインの恋」】ふとこのドラマを思い出し、最近一気に見た。「小学5年生くらいの時に、おばあちゃんと2人で見ていました」。恋愛ドラマのドキドキ感に加えて、人との関わり方や成長していく姿が面白いとか。＜ちなみに＞ディズニー映画が好きで、モンスターズ・インクやカーズは何度も見た。