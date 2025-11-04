中国で最近、ますます多くの地方でネット予約バスが登場し、人々の移動手段として新たな選択肢となっています。一般のバスは決められた停留所、決められた路線と決められた時間によって運行されていますが、ネット予約バスはこの固定された運営モードを打ち破り、一定の区域内で「路線や停留所を設けず、スマートフォンで予約し、リアルタイムに対応する」という柔軟なサービスを提供し、人々の個別のニーズやカスタマイズされた移