「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）ローシャムパークが宝塚記念１５着からの巻き返しに臨む。前走後、喉の疾患の手術を敢行。術後は慎重に乗り込みを重ね、態勢を整えてきた。昨年の大阪杯２着などトップクラスの力は証明済み。伝統のハンデ戦で、悲願のＧ１奪取へ向けた新たな一歩を踏み出す。昨年は大阪杯で２着、米国のＢＣターフで２着と、ローシャムパークはＧ１で存在感を見せてきた。ただ、いずれも首差で