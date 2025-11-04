◇高校野球秋季近畿大会決勝神戸国際大付7―6智弁学園（2025年11月3日さとやくスタジアム）秋季近畿大会の決勝が行われ、神戸国際大付（兵庫）が智弁学園（奈良）を7―6で振り切り、2009年以来16年ぶり3度目の優勝を決めた。主将の井本康太捕手（2年）が2安打1打点など攻守にチームを支えた。近畿大会では、昨秋から2連覇の東洋大姫路に続いて兵庫勢が3季連続優勝。近畿地区代表として、明治神宮野球大会（14日開幕、神宮