◇関西地区大学野球選手権第2代表決定トーナメント2回戦立命大2-0奈良学園大（2025年11月3日GOSANDO南港野球場）明治神宮野球大会（11月14日開幕）の出場権を懸けた関西地区大学野球選手権が行われ、立命大が敗者復活の第2代表決定戦へ駒を進めた。6回から救援した来秋ドラフト候補左腕の有馬伽久（3年）が4イニングを1安打投球。4者連続を含む10三振を奪う完璧な内容で試合を締めた。「この秋はチームに迷惑をかけて