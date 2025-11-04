「有力馬次走報」（３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆オールカマーを制したレガレイラ（牝４、美浦・木村）がエリザベス女王杯（１６日・京都、芝２２００メートル）に、引き続き戸崎圭で出走することが分かった。３日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。