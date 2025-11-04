まさかの合体はあるのか。ＧＬＥＡＴ３日の横浜大会で対戦した、?××スタイル?こと中嶋勝彦（３７）からタッグ結成を呼びかけられた?暴走社長?こと諏訪魔（４８）が、その条件を突きつけた。この日、諏訪魔はいがみ合いを続けた中嶋とシングルで対戦。２０２３年１１月から中嶋が仕掛けた「全日本プロレス乗っ取り騒動」に端を発した因縁は、諏訪魔が岩石落としで３カウントを奪い、完勝する形でピリオドが打たれた。だが、本