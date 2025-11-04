ＤＤＴのＫＯ−Ｄ無差別級＆ユニバーサル２冠王者となった上野勇希（３０）が、団体の顔として東京ドーム進出計画をぶち上げた。ＫＯ―Ｄ無差別級王者は、３日の東京・両国国技館大会でユニバーサル王者・鈴木みのる（５７）とのダブルタイトルマッチに臨んで勝利。試合後にスーパー・ササダンゴ・マシンから挑戦を表明され、３０日の後楽園ホール大会でのダブル防衛戦が決まった。取材に応じた２冠王は「２つのベルトに重みを