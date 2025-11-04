元NMB48本郷柚巴（ゆずは＝22）が3日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。本郷は「このカット大人っぽくて好き」とコメントし、素肌の上にトップスを着用したショットを公開。トップスは大きく胸元が開いており、こぼれんばかりの美バストがより強調されている。この姿にフォロワーからは「色気出まくり」「乳神様やん」「大人っぽすぎる」「デカすぎるよ」とコメントが寄せられている。