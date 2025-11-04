コスプレーヤーえなこ（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを披露した。えなこは「コミケ用の写真集撮り始めてます今回のテーマめちゃくちゃカワイイです」とコメントし、最新ショットを投稿。リボンの付いたピンク色のランジェリーを着用した、ガーリーな雰囲気の写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「どんな写真集になるか楽しみ」「全てが似合ってて可愛い」「冬コミが楽しみ」とコメント