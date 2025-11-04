巨人ＯＢの元木大介氏（５３）が３日、神奈川県川崎市麻生区で「第１回元木大介ＣＵＰ争奪戦野球大会」を開催。同区の片平少年野球場で行われた開会式に出席し、始球式も行った。麻生区少年野球連盟に所属している小学５年生以下で編成の１２チームが参加。トーナメントで試合が行われる。「もともと野球人として生きてきているので、野球で何か恩返しをしたいなというのがありました。子どもたちが野球をする環境が減ってきて