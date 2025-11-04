◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第３日▽第１代表決定戦佛教大３―０京産大（３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）１４日開幕の明治神宮大会の第１代表決定戦は、京滋リーグの佛教大が京産大を３―０で破って２年連続の出場を決めた。広島のドラフト５位・赤木晴哉（４年）＝天理＝が７回から救援し、２回無失点の力投を見せた。１４日に九州４連盟代表の日本文理大と対戦する。敗者復活２回戦では、立命大が高橋大和