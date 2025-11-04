◆秋季近畿地区大会▽決勝神戸国際大付７―６智弁学園（３日・さとやくスタジアム）来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は決勝が行われ、神戸国際大付が智弁学園に競り勝ち２００９年以来、１６年ぶり３度目の優勝を飾った。６―６の８回に６回途中から救援していた橋本大智投手（２年）が勝ち越し打。これで、昨秋と春を制した東洋大姫路に続き、兵庫勢は３季連続の近畿王