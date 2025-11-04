学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（２日）で、２年ぶり歴代最多１７度目の優勝を果たした駒大が３日、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）の３年ぶり制覇へ、東京・玉川キャンパスの陸上競技場から再始動した。全日本は８人全員が区間５位以内で走る安定した強さを見せて圧勝。前回箱根２位のメンバー９人が残るが、山上りの５区へ名乗りを上げる坂口雄哉（２年）らメンバー外だった下級生も台頭。新戦力が５区を走れれば