レスリング女子で五輪３連覇の吉田沙保里さん（４３）は、２０２１年７月２３日の東京五輪開会式で長嶋茂雄さん（享年８９）のトーチに希望の火をつないだ。聖火ランナーとして国立競技場に立ったミスターと、左隣で支えた松井秀喜さん（５１）、右隣の王貞治さん（８５）。３人で歩む姿に光を見たという。（取材・構成＝高木恵）吉田さんは４年がたった今でも、当時の光景を思い返すたびに胸が熱くなる。２０２１年夏、東京