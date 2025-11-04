◆第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）ＪＢＣ諸競走は３日、船橋と門別競馬場で行われ、第２５回ＪＢＣクラシックは１番人気のミッキーファイトが完勝でＧ１級を連勝した。鞍上のクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は前日の天皇賞・秋から２日連続でＧ１級競走４連勝。同じ４歳のフォーエバーヤングがＢＣクラシック・米Ｇ１を制覇。来年は海外を舞台に、ライ