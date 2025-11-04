◆卓球全日本選手権カデットの部最終日（３日、広島グリーンアリーナ）シングルス４種目の５回戦から決勝までが行われ、１３歳以下の女子は村松心菜（１３）＝ミキハウスＪＳＣ＝が初優勝を飾った。決勝で小学６年の松島美空（１２）＝田阪卓研＝を３―２のフルゲームで破った。村松が大熱戦を制し、１３歳以下の頂点に立った。小学生以下の全日本選手権を５連覇している松島美との決勝。ゲームカウント２―０、１０―８と