ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。ポストシーズンではリリーフで大活躍だった佐々木朗希投手はこの日が２４歳の誕生日。メジャー１年目から歓喜のパレードに参加した。今季ロッテからドジャースに加入した朗希は、開幕２戦目の先発を託されるなど期待も大きかったが、５月に右肩インピンジメント症候群で離脱。９月