「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手がトップを切って登場した。サングラスを装着し、キャップを後ろムキにかぶってブルーカーペット歩いた山本。その後に大谷、フリーマン、ベッツが３人並んで入ってきた。今年のワールドシリーズ連覇の立役者をたたえる演出で「ヨシが奇跡を起こした」と紹介された。