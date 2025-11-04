日本マクドナルドはきょう11月4日から11月16日までの13日間、「マックフライポテト」の M・Lサイズを、特別価格250円で提供するキャンペーンを実施する。通常、Mサイズは330円から。Lサイズは380円から。【比較画像】「マクドナルド」紙ストローなしに、以前のフタ→新しいフタ年間を通して実施中の「【トクニナルド』キャンベーン」の一環として実施する。「マックフライポテト」は、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごと