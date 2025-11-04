4日未明、秋田市で新聞配達をしていた70代の男性がクマに襲われてけがをしました。現場は秋田市下新城岩城にある住宅の敷地内です。秋田臨港警察署の調べによりますときょう午前3時半ごろ新聞配達をしていた70代の男性が、やぶの中から現れた体長1メートルほどのクマ1頭に襲われました。男性は右目付近と右手をひっかかれるけがをしています。その後うずくまって身を守っていたところクマは去っていたということです。男性は