（撮影：梅谷秀司）【残念な事実】日本はこの30年間、経済成長を促す政府支出をほとんど増やしていない高市早苗首相は所信表明演説で「責任ある積極財政」に言及しました。人手不足の下、単純なマクロ政策である積極財政だけでは失敗に終わります。しかし、賃上げを徹底的に促進するミクロ政策と組み合わせれば、サナエノミクスは成功します。積極財政に期待する見方がある一方で、それが経済成長につながらないと危惧する見方もあ