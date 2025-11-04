警察によると、きのう夜８時すぎに起きた山形県山形市宮町３丁目の住宅火災で、中から１人の遺体が見つかった。 【写真を見る】【速報】山形市宮町の火災中から1人の遺体（山形） 火災はきのう午後１１時すぎに鎮圧となったが、消火作業中に中から１人の遺体が見つかった。この住宅には男性が１人暮らしとの情報があるが、詳細は確認中。