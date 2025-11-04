◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準々決勝静岡学園２―０清水桜が丘（３日、草薙陸上競技場）準々決勝が行われ、静岡学園が清水桜が丘を２―０で下し、３連覇へ前進した。静学は０―０で迎えた後半１１分、ＭＦ四海星南（せな、３年）がゴール正面の位置からミドルシュート。弾道は低かったが、相手選手の体に当たって軌道が変わり、ＧＫの頭上を抜いてネットを揺らした。前半は両サイドをしっかりと固めた