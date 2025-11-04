三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第98回は、「くじ引き」を用いた選抜について考える。イグノーベル賞を取った驚きの研究龍山高校の改革を主張する東大合格請負人・桜木建二は、新たに付属中学校の新設を主張する。その上で、中学入試を「くじ引き」で行うと提案したのだ。入試でくじ引きとはそんなバカな