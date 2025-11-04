注文を受けた商品をしっぽの吸盤でつかむロボット「ピックルくん」＝10月、成田空港成田国際空港会社と野村総合研究所は、ロボットがお土産を無人販売する実証実験を、成田空港第3ターミナルの国内線搭乗口エリアで始めた。人手不足を解決し、業務の効率化を進める狙い。野村総研によると同様の試みは国内初で、12月15日まで楽しめる。「行ってきます！」。タッチパネルで商品を選び決済すると、ネコをモチーフにしたロボット