今日4日は、九州から北海道の広い範囲で秋晴れ。昨日3日のような強い風が吹くことはなく、穏やかな陽気に。朝晩と日中との気温差が大きくなるため、服装でうまく調節を。広く秋晴れ沖縄は局地的に激しい雨今日4日は移動性の高気圧に覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。朝晩を中心ににわか雨があるものの、局地的です。九州北部から北海道は日差しがたっぷりで、カラッとした陽気が続くでしょう。昨日3日は近畿地方と東京地方で木