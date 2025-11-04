「生成AI応用発展報告（2025）」によると、6月時点で中国の生成AI（人工知能）ユーザー数は昨年12月から2億6600万人増の5億1500万人に達した。「試しに使う」から「日常的に使う」、さらに「毎日使う」へ。生成AIは人々の日常生活に急速に溶け込み、爆発的な成長の勢いを見せている。【特徴】ますます使いやすく、役に立つようになっている中国の生成AI健康診断の結果を入力すれば、糖尿病患者向けにカスタマイズされた食事プラン