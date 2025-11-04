函館市にある資材置き場できのう夜、廃材などが燃える火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。あたりが暗い中、オレンジ色の炎と煙が立ち上っています。函館市西桔梗町できのう午後8時15分ごろ、目撃者から「火が上がっている。車か何かが燃えている」と警察に通報がありました。消防によりますと、資材置き場で廃材などが燃えたということです。火はおよそ45分後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察