【リヤド共同】サウジアラビアの首都リヤドで3日、日本とサウジの外交関係樹立70年を記念して、歌舞伎俳優の中村隼人さんが出演する歌舞伎舞踊の公演が行われた。両国の相互理解や協力の絆を強める契機とする狙い。中村さんの迫力のある舞いに観客は見入っていた。化粧や衣装を身にまとうパフォーマンスも行われた。中村さんは公演前、取材に対し、獅子の舞を披露すると説明し「日本の文化を感じてほしい」と語った。森野泰成