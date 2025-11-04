NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4014.00（+17.50+0.44%） 金１２月限は反発。時間外取引では、手じまい売り一巡後はドル安を受けて堅調となった。欧州時間に入ると、上げ一服となった。日中取引では、米ＩＳＭ製造業購買担当者景気指数の低下を受けて買い優勢となったが、買い一巡後はドル安一服を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS