米国野球殿堂博物館＝ニューヨーク州クーパーズタウン（共同）【ニューヨーク共同】米国野球殿堂は3日、時代別で主に1980年以降に活躍した選手が対象の殿堂入り候補8人を発表し、メジャー最多762本塁打のバリー・ボンズ氏や通算354勝のロジャー・クレメンス氏らが入った。選考委員の投票で12月7日に決まる。時代別の殿堂選考は三つの部門に分けて1年ずつ実施される。現役時代に薬物使用が取り沙汰された両氏は前回の2022年にも