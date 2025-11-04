楽天の台湾出身の宋家豪（ソン・チャーホウ）が「友人も見に来る。うれしいです」と7、8日に地元で予定される交流戦を心待ちにした。会場となる桃園球場はオフの練習で使うなど、なじみ深い場所で「いいピッチングをしたい」と意気込んだ。昨秋に侍ジャパンがプレミア12で台湾を訪れた際にはタピオカミルクティーと小籠包（しょうろんぽう）を差し入れ。今回も差し入れについて「たくさんします」と笑顔で約束した。