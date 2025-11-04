注目の2歳馬を紹介する「Roadto2026」は東京の土曜メイン「第61回京王杯2歳S」から東西の有力馬をピックアップ。栗東からは開業2年目・福永厩舎の期待馬ダイヤモンドノット（牡、父ブリックスアンドモルタル）を取り上げる。先週10勝、3週連続G1制覇のV請負人・ルメールを鞍上に配し、重賞初制覇を目指す。美浦のシュペルリング（牡＝嘉藤、父シスキン）は近親に活躍馬がズラリ。新馬勝ち直後の重賞起用も納得の好素材だ。