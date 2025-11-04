DeNAは3日、今季巨人で2軍バッテリーコーチを務めた加藤健氏（44）が1軍バッテリー戦術・育成コーチに就任すると発表した。加藤氏は現役時代は巨人の捕手として18年間プレー。引退翌年の17年から3年間はBC新潟で球団社長補佐などを歴任した。20年から巨人に3軍バッテリーコーチとして復帰し、21年から2軍バッテリーコーチを務めていた。