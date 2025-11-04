■住友電 5,650円(+351円、+6.6％) 住友電気工業 [東証Ｐ]が3日続急伸。上場来高値を更新した。31日、26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから1500億円増額し4兆7500億円（前期比1.5％増）、経常利益予想は420億円増額し3460億円（同11.8％増）に引き上げた。経常利益は減益予想から一転、前期に続き過去最高益を更新する計画