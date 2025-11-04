野手コーチから就任したDeNA・村田2軍監督が秋季トレーニング2日目を迎えて「人間教育」を選手育成のテーマに掲げた。「しっかりした考え方を身につけ、そこに野球がついてくるイメージ。まずは人として、社会人としてしっかりした考え方を持って野球に精進してほしい」と強調。現役時代は「男・村田」と呼ばれただけに、その指導方針は「愛ある厳しさ」だという。「人よりうまくなるのではなく、昨日の自分よりうまくなる。