両股関節の手術を終えた巨人の吉川がリハビリを開始した。秋季キャンプにユニホーム姿で「まだ何もメニューも決まっていない。あいさつもしないといけないので」と歩いて来場。攻守に欠かせぬ正二塁手は「トレーナーの指示に従って、慎重にやりながら、一日でも早く」と来季開幕を見据えた。