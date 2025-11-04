巨人の阿部監督は秋季キャンプ（東京都稲城市のGタウン、川崎市のジャイアンツ球場）中に紅白戦を実施すると明かした。8、12日に予定し「作戦をちょっと多めにやってみたりしようかな」と説明。就任直後の2年前の秋の宮崎キャンプでは侍ジャパンとの練習試合を実施。昨季は行わなかった実戦でさまざまな策を試す狙いだ。