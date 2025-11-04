町田はACLEホーム初勝利をかけ、4日にメルボルンC（オーストラリア）と対戦する。前節初勝利を挙げて現在12チーム中4位。前日会見に臨んだ黒田監督は「選手も私自身も大会に慣れてきた。フィジカルの強い相手に圧倒されず、我々のサッカーを展開したい」と意気込んだ。J1優勝は消滅も、MF増山は「（現在4強の）天皇杯を含めて士気は上がっている。一つでも上の順位を狙う」とクラブ初のタイトル獲得へ前進を誓った。